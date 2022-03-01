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Spor Trabzonspor'u şampiyon ilan edecek puan! Kalan 11 haftada...
Spor

Trabzonspor'u şampiyon ilan edecek puan! Kalan 11 haftada...

Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor, 27. hafta sonrasında şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bordo mavililerin kalan maçlarda 16 puan toplaması durumunda 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 11:18:00 - 2022-03-01 11:18:23
Trabzonspor'u şampiyon ilan edecek puan! Kalan 11 haftada...

Süper Lig'de açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor, 27. hafta sonrasında şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bordo mavililerin kalan maçlarda 16 puan toplaması durumunda 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.

Süper Lig'de 27. haftayı Konyaspor ’un 17 puan önünde bitiren Trabzonspor ’un diğer takipçisi Başakşehir de kaybetti.

Fanatik'in haberine göre; kalan 11 maçlık periyotta Fırtına’nın rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi Bordo-Mavililer’in 16 puan toplaması yetiyor. Bu da 11 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik anlamına geliyor.

Yani Karadeniz ekibinin, 5 yenilgi kredisi var. Ancak Bordo-Mavililer, galibiyet serisini sürdürüp, takipçilerinin alacağı sonuçlara göre Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşamayı, devamında da puan rekorlarını kırmayı hedefliyor.

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