THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trabzonsporlu Onazi, taburcu edildi

23 Kasım 2018 Cuma 21:54
Trabzonsporlu Onazi, taburcu edildi

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un akşam antrenmanında ikili mücadele sonucu sakatlanan ve kaldırıldığı hastanede kontrol altında tutulan bordo-mavili futbolcu Ogenyi Onazi, taburcu edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele sonucu boyun ve göğüs bölgesinden darbe alan Ogenyi Onazi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonucunda vücudunda kırık bulgusuna rastlanmayan Onazi'nin, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiği bildirildi.



Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 21:54
  1. Onazi
  2. SÜPERLİG
  3. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den 2 'uçuş' müjdesi daha!
    1. THY'den 2 'uçuş' müjdesi daha!
    2. AK Parti'de üç büyükşehir sürprizi
    3. Trabzonspor'da moral yemeği
    4. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları
    5. İşçileri taşıyan araç devrildi, üç..
    6. Hudeyde'de BM'nin liderlik rolünü..
    7. ABD'li kadınlar feminizme karşı yeni..
    8. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! Tutuklu..
    9. Alman basını yazdı! Silah satışı...
    10. Maçın ardından
    11. Fransızlar yazdı! 'İttifak huzuru..
    12. Jandarmadan 24 Kasım Öğretmenler Günü..
    13. AK Parti Yalova belediye başkan adayı..
    14. Türk yayınevi, Nijeryalı öğrenciler..
    15. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    16. Trabzonsporlu Onazi, taburcu edildi
    17. "Troya Hazineleri - Asırlık Hasret"..
    18. Bakü'de 4. Türk Filmleri Haftası
    19. 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı,..
    20. Galatasaray'da flaş gelişme! "Bitti"..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!