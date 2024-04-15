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Spor Trabzonsporlu Hicran'dan kötü haber
Spor

Trabzonsporlu Hicran'dan kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-04-15 15:22:00 -
Trabzonsporlu Hicran'dan kötü haber

Trabzonspor'un 2020-2021 sezonu çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan 18 yaşındaki Hicran Yıldız hayatını kaybetti.

Lösemi ve kas hastalığı nedeniyle uzun süredir yaşamını yatağa bağlı sürdüren 18 yaşındaki Hicran, durumunun ağırlaşması üzerine dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzonspor'un Hicran'ı Hayatını Kaybetti! - Trabzonspor Haberleri: Son Dakika Trabzonspor Gelişmeleri, 2023 TS Transfer Haberleri

Bordo-mavili kulüp tarafından "Hicran'ımız melek oldu" başlığıyla yayımlanan mesajda, "2020-2021 sezonu forma tanıtım filmimizde rol alan Hicran Yıldız'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hicran'ımıza Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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