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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya veda

- Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından Yusuf Yazıcı için veda videosu yayımladı

06 Ağustos 2019 Salı 17:15
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya veda


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Lille takımına 16,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı için veda videosu yayımladı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından milli futbolcu için "Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır... Yolun açık olsun hayallerinin peşinden koşan çocuk." mesajını paylaştı.

Mesajda, Yusuf Yazıcı'nın bulunduğu videoya yer verildi.

Başarılı orta saha oyuncusu, görüntüde şu ifadeleri kullanıyor:

"Geceleri uyumadan önce kafamı tam yastığa koyarken düşündüklerim şunlar. 'Buradan artık gitmek istiyorum' değil, 'Ben ülkemi temsil etmek istiyorum.' Bunu düşünüyorum yani, gideyim orada Şampiyonlar Ligi'nde oynayayım. İyi bir performans göstereyim, Trabzonlular benimle gurur duysun, ülkem benimle gurur duysun. O güzel bayrağımı en güzel şekilde temsil edeyim. Uyumadan önce bunları düşünüyorum ki hangi insan ne düşünürse o olur ya ben de bunları düşünüyorum."

Görüntüde, konuşmasının ardından Yusuf Yazıcı'nın ayağa kalkarak ayrıldığı sırada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "Bir hikayeyi yeniden yazmaya başlamıştık ve hikayenin başrol oyuncusuydu. Çok ciddi söylüyorum yani içime kan damladı. Küskünlük, dargınlık asla söz konusu değil." sözlerine de yer veriliyor.


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:15
  1. Futbol
  2. SÜPERLİG
  3. Trabzonspor
  4. Yusuf Yazıcı

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