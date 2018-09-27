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Trabzonspor'dan Türk Lirası devrimi! Başkan açıkladı

Trabzonspor, Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bordo mavililer, yerli oyuncular ile TL üzerinden sözleşme imzalamak için harekete geçiyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:32
Trabzonspor'dan Türk Lirası devrimi! Başkan açıkladı

Trabzonspor, Süper Lig'in devre arasından itibaren devrim gibi bir uygulamaya imza atıyor. Karadeniz fırtınası, yerli futbolcular ile Türk Lirası üzerinden sözleşme imzalayacak. Konu hakkında kurmaylarıyla birlikte görüş alışverişinde bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu uygulamayı önce Türk futbolcular üzerinden hayata geçirmeyi planlıyor.

YABANCILAR DA MASAYA OTURACAK

Ekibiyle birlikte formüller hazırlayan Bordo-Mavililer’in 1 numarası, önümüzdeki günlerde takımdaki yerli oyuncularla görüşecek. Başkan Ağaoğlu, futbolcularla belli bir döviz kuru üzerinden anlaşma zemini arayacak. Devre arasından itibaren resmi olarak bu uygulamaya geçmeyi hedefleyen Trabzonspor yönetimi, gelecek sezon başında da yabancı oyuncularıyla pazarlık masasına oturacak.

YÖNETİCİLER DE SORUMLU OLACAK

Türk futbolunun kanayan yarası olan savurgan harcamaları önlemeyi planlayan Ağaoğlu ve ekibi, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da tüzük değişikliğine gitmişti. Alınan karara göre, şimdiki ve bundan sonraki Trabzonspor yönetimlerinin en fazla yıllık bütçenin yüzde 10’u kadar borçlanabileceği duyurulmuştu. Açıklamada, bu oranın üzerindeki borçlanmaların ancak Genel Kurul tarafından kabul edilirse gerçekleşeceği, aksi takdirde ise yönetim üyelerinin bütçe dışı harcamalardan kendileri sorumlu olacağı belirtilmişti.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:32
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