  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzonspor'dan transfer bombası Josef de Souza

Trabzonspor bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması giyen şimdilerde ise Al Ahli'de ter döken Josef de Souza'yı gündemine aldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:17:00 -
Trabzonspor'dan transfer bombası Josef de Souza

Geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Al Ahli'ye gönderilen eski Fenerbahçeli yıldız Josef de Souza ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor'a önerildi

Takvim'in haberine göre, sezon başında adı Galatasaray ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Ahli'nin takımın en yüksek maaşını alan oyuncusu olan Josef'i elinden çıkararak bütçesini dengelemek zorunda olduğu iletildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı