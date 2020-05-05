Trabzonspor'dan transfer bombası Josef de Souza

Geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Al Ahli'ye gönderilen eski Fenerbahçeli yıldız Josef de Souza ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor'a önerildi

Takvim'in haberine göre, sezon başında adı Galatasaray ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Ahli'nin takımın en yüksek maaşını alan oyuncusu olan Josef'i elinden çıkararak bütçesini dengelemek zorunda olduğu iletildi.