Trabzonspor'dan transfer bombası Josef de Souza
Trabzonspor bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması giyen şimdilerde ise Al Ahli'de ter döken Josef de Souza'yı gündemine aldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Al Ahli'ye gönderilen eski Fenerbahçeli yıldız Josef de Souza ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Trabzonspor'a önerildi
Takvim'in haberine göre, sezon başında adı Galatasaray ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Ahli'nin takımın en yüksek maaşını alan oyuncusu olan Josef'i elinden çıkararak bütçesini dengelemek zorunda olduğu iletildi.