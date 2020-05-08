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Spor

Trabzonspor'dan transfer bombası Chicharito

Sezon başında Obi Mikel ve Daniel Sturridge'yi katan Trabzonspor bir başka dünya yıldızı Chicharito'ya kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 00:42:00 - 2020-05-08 01:28:43
Trabzonspor'dan transfer bombası Chicharito

Yeniakit.com.tr - Transferde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor için bomba bir iddia ortaya atıldı. Takımdan ayrılmalarına karşın Mikel ve Sturridge'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren Trabzonspor bir başka dünya yıldızını kadrosuna katma için harekete geçti.

Chicharito sesleri

Bordo mavili ekip MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de top koşturan Meksikalı golcü oyuncu Chicharito'yu gündemine aldığı ortaya çıktı. Trabzonspor'un Javier Hernandez (Chicharito) için kolları sıvadığı ve sezon sonu nabız yoklayacağı iddia edildi.

Kariyeri bambaşka

Kariyerinde Real Madrid, Manchester United ve Sevilla gibi takımlarda boy göstererek adından söz ettirmişti. Meksikalı yıldız bu sezon 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.

 

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