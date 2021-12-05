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Spor Trabzonspor'dan transfer! Anlaşmaya varıldı
Spor

Trabzonspor'dan transfer! Anlaşmaya varıldı

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi hafta içinde Trabzon'a getirmeyi planladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 20:56:00 -
Trabzonspor'dan transfer! Anlaşmaya varıldı

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi hafta içinde Trabzon'a getirmeyi planladıklarını söyledi.

Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Doğan, Kouassi'yi Trabzon'a davet ettiklerini belirterek, "Bu hafta inşallah Trabzon'a getireceğiz. Milli takımının oyuncusu, hayırlı olsun" dedi.

Kanat bölgesinde forma giyen 27 yaşındaki Kouassi, 2015 yılından beri Çin'de forma giyiyordu. Fildişi Sahili Milli Takımı’nın formasını 6 kez giyen Kouassi 1 gol atma başarısı gösterdi. Kouassi, kariyeri boyunca oynadığı 226 resmi maçta 77 gol atıp 43 asist yaptı.

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