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Spor Trabzonspor’dan stopere sürpriz hamle!
Spor

Trabzonspor’dan stopere sürpriz hamle!

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Stopere takviye yapmak isteyen bordo-mavililerde Marlon'un yanı sıra Mbemba ismi de gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 14:51:00 -
Trabzonspor’dan stopere sürpriz hamle!

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Stopere takviye yapmak isteyen bordo-mavililerde Marlon'un yanı sıra Mbemba ismi de gündeme geldi. 

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Denswil ve Larsen transferlerini açıklayan bordo-mavili ekipte gündem sol kanat ve stoper transferleri…

B PLANI HAZIR!

ASpor'a göre; Trabzonspor Shakhtar forması giyen Marlon ile temaslarına devam ederken alternatif isimler için de arayışlara geçti. Bu bağlamda Trabzonspor'un gündeminde olan isimlerden biri de Porto ile sözleşmesi biten Mbemba. Fransız basınında yer alan habere göre bordo-mavililer, Demokratik Kongolu stoper için temaslarını sürdürüyor. 27 yaşındaki savunmacının Trabzonspor'dan 3 milyon Euro'luk maaş talep ettiği bildirildi.

Tecrübeli stoper geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 46 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

 

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