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Spor

Trabzonspor’dan sol beke bir aday daha

Novak’ı Fenerbahçe’ye kaptırmasının ardından sol bek arayışlarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor’da listenın başında Casper Höjer Nielsen geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:04:00 -
Trabzonspor’dan sol beke bir aday daha

Danimarka kulübü Aarhus’un sözleşmesini uzatmaya çalıştığı Nielsen ile bordo-mavililer ciddi şekilde görüşüyor.

25 yaşındaki sol bek Trabzonspor’un teklifine sıcak bakarken, bonservis işi çözülmeye çalışılıyor.

Eğer Danimarkalı futbolcuda sorun çıkarsa, kısa süre önce el sıkışılan ve alternatif olarak elde tutulan Brezilyalı Marlon’a dönülecek.

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