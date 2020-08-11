Trabzonspor’dan sol beke bir aday daha
Novak’ı Fenerbahçe’ye kaptırmasının ardından sol bek arayışlarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor’da listenın başında Casper Höjer Nielsen geliyor.
Danimarka kulübü Aarhus’un sözleşmesini uzatmaya çalıştığı Nielsen ile bordo-mavililer ciddi şekilde görüşüyor.
25 yaşındaki sol bek Trabzonspor’un teklifine sıcak bakarken, bonservis işi çözülmeye çalışılıyor.
Eğer Danimarkalı futbolcuda sorun çıkarsa, kısa süre önce el sıkışılan ve alternatif olarak elde tutulan Brezilyalı Marlon’a dönülecek.