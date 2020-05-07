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Spor

Trabzonspor'dan ses getirecek transfer hamlesi: Trezeguet

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor rotasını Mısırlı yıldız Trezeguet'e çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 01:54:00 -
Trabzonspor'dan ses getirecek transfer hamlesi: Trezeguet

Yeniakit.com.tr -Yeni sezonda güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor.

Küme düşerse geliyor!

Bordo mavili ekip yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız Trezeguet'e kanca attı. Trabzonspor, İngiliz ekibi Aston Villa'nın küme düşmesi halinde harekete geçeceği öne sürüldü. Bordo mavililerin Ndiaye'de uyguladığı kiralama sistemini uygulayacağı belirtildi.

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