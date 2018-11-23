Trabzonspor'dan Onazi açıklaması!

Trabzonspor'un akşam antrenmanında ikili mücadele sonucu sakatlanan ve kaldırıldığı hastanede kontrol altında tutulan bordo-mavili futbolcu Ogenyi Onazi, taburcu edildi.

Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'un akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele sonucu boyun ve göğüs bölgesinden darbe alan Ogenyi Onazi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonucunda vücudunda kırık bulgusuna rastlanmayan Onazi'nin, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiği bildirildi.