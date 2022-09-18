Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş
Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 bordo-mavililerin galibiyetiyle sona erdi. Bordo-mavililerin gollerini Trezeguet, Bakasetas ve Bartra attı. Konuk ekibini golleri ise Maxim ve Markovic’ten geldi.
Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 bordo-mavililerin galibiyetiyle sona erdi. Bordo-mavililerin gollerini Trezeguet, Bakasetas ve Bartra attı. Konuk ekibini golleri ise Maxim ve Markovic’ten geldi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan mücadelede bordo-mavililer 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Gaziantep FK, 2. dakikada Alexandru Maxim ve 9. dakikada Lazar Markovic'in golleriyle bir anda skoru 2-0 yaptı. Trabzonspor ise bu golleri 14. dakikada Trezeguet ve 42. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golleriyle yanıt verdi. Karşılaşma uzun süre 2-2 devam ederken Trabzonspor'da Marc Bartra 90+8. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu Trabzonspor lehine 3-2 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 13 puana yükseldi., Gaziantep FK 11 puanda kaldı.
Ligde milli aradan sonra Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek..
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