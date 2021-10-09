Trabzonspor'dan inanılmaz 'Fenerbahçe' indirimi!
Trabzonspor, 17 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz bir kararla bilet fiyatlarında dev bir indirim yaptı. Bordo-mavililer, 100 lira olan kale arkası biletlerini 40 liradan satışa çıkardı. Taraftarların yoğun illgisi sonrası biletlerin tamamı satıldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev maç öncesi bordo-mavili yönetim aldığı kararla taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.
Biletlerin tamamı satıldı
Sabah'ta yer alan habere göre; Bordo-mavili yönetim kurulu, taraftarların bilet fiyatlarının yüksekliğine gösterdiği tepki sonrası bir toplantı yaptı. Toplantıdan Galatasaray maçında 100 TL olan kale arkası biletlerinin 40 TL'ye indirilmesi kararı çıktı. Taraftarların, karşılaşma biletlerine büyük ilgi gösterdiği ve daha şimdiden tamamının satıldığı belirtildi.
Doğu tribünü biletleri taraftar gruplarına verildi
Doğu tribünü biletleri satışa çıkarılmazken, organize hareket etme kararı alan taraftar gruplarına verildi. Bordo-mavili futbolseverlerin, bu tribünde koreografi yapacakları belirtildi. Bilet fiyatları şu şekilde: Vip Platinum: 750 TL, Vip Gold: 500 TL, Vip Silver: 350 TL, Batı: 200 TL, Fırtına: 61 TL, Kale Arkası: 40 TL (Misafir tribünü dahil).