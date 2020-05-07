Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli Fenerbahçe ailesi, bir çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.