  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:48:44 -
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli Fenerbahçe ailesi, bir çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı