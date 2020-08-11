  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzonspor'dan divan üyesi Süleyman Sırrı Gürkök için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:48:33 -
Trabzonspor'dan divan üyesi Süleyman Sırrı Gürkök için başsağlığı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden divan üyesi Süleyman Sırrı Gürkök için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Divan üyemiz Suat Gürkök'ün kardeşi, eski yöneticimiz Can Gürkök'ün babası, eski yöneticimiz Tanju Akıncıoğlu'nun dayısı divan üyemiz Süleyman Sırrı Gürkök'ün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Süleyman Sırrı Gürkök'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

- Şehit Eren Bülbül de anıldı

Öte yandan, bordo mavili kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün fotoğrafını paylaşarak, "Üç yıl oldu Eren. Seni unutmayacağız. İyi ki varsın." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kovid-19 aşısını dünyaya Türkiye hediye edecek
Korona Virüs

Kovid-19 aşısını dünyaya Türkiye hediye edecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı P..
Milli Muharip Uçak projesinde müthiş gelişme!
Teknoloji

Milli Muharip Uçak projesinde müthiş gelişme!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Demir yaptığı yazıl..
Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Sıfırlandı!

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı ba..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı