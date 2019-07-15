Trabzonspor'dan Bruno Ecule Manga atağı
Stoper girişimlerini hızlandıran Trabzonspor, İngiltere takımlarından Cardiff'de forma giyen Bruno Ecule Manga'yı yakın takibe aldığı iddia edildi.15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
Bir yandan Campi krizini çözmek için uğraşan Bordo-Mavili yönetim öte taraftan da alternati eri değerlendirmeye alarak, Cardiff City’de forma giyen Bruno Ecule Manga üzerinde yoğunlaştı. 30 yaşındaki Gabonlu oyuncu, takımının küme düşmesi sonrası ayrılmak için yönetime başvurmuştu. Campi krizi olumsuz neticelenirse, Trabzon Manga için kulübü ile görüşecek.
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