  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor'dan bomba pankart! Helal olsun size
Spor

Trabzonspor'dan bomba pankart! Helal olsun size

Dün Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." pankartı açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 12:46:00 -
Trabzonspor'dan bomba pankart! Helal olsun size

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara sona erdi. Trabzonspor ve Fenerbahçe kupa nedeniyle verilen aranın ardından dün kozlarını paylaşmak için sahaya çıktı.

Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı mücadele öncesinde Trabzonspor taraftarlarının açtığı pankart dikkat çekti.

Trabzonspor'un maç öncesi açtığı pankartta, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadeleri yer aldı.

 

 

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Ve Trabzon a helal olsun. Gezicilere iyi kapak olmus

Rabia Zafer

KESİNLİKLE ÇOK DOĞRU AYNEN ÖYLE .
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23