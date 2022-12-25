Trabzonspor'dan bomba pankart! Helal olsun size
Dün Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." pankartı açıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara sona erdi. Trabzonspor ve Fenerbahçe kupa nedeniyle verilen aranın ardından dün kozlarını paylaşmak için sahaya çıktı.
Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı mücadele öncesinde Trabzonspor taraftarlarının açtığı pankart dikkat çekti.
Trabzonspor'un maç öncesi açtığı pankartta, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadeleri yer aldı.