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Spor

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:31:39 -
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Bir futbolcunuz ile çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, futbolcu ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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