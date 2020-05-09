Trabzonspor'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Bir futbolcunuz ile çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, futbolcu ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.