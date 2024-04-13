Trabzonspor'dan akla gelmeyecek paylaşım, beklenmedik veda: Sessizliğini bozdu! İşte o sözler

Trabzonspor'un genç yıldızı Mehmet Can Aydın, sezon başında gösterdiği umut verici performansın ardından, beklenmedik bir şekilde düşüşe geçti. Başlangıçta taraftarların ve yönetimin beğenisini kazanan Aydın, zamanla formunu kaybetti ve deneyimli oyuncu Thomas Meunier'e karşı ilk 11'deki yerini koruyamadı.

Mehmet Can Aydın'ın kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, genç oyuncunun Trabzonspor'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Trabzonspor taraftarları başta olmak üzere pek çok kişi, Aydın'ın süreklilik göstermesini ve Trabzon'da kalıp gelişimini sürdürmesini umut etmişti. Ancak, genç futbolcunun bu beklentilere karşılık vermek için yeterli çabayı göstermediği ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtiliyor.