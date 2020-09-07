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Spor Trabzonspor’dan 3 futbolcuya transfer harekatı
Spor

Trabzonspor’dan 3 futbolcuya transfer harekatı

Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor 3 futbolcuyla ilgileniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:19:00 -
Trabzonspor’dan 3 futbolcuya transfer harekatı

Geçen sezon şampiyonluğa veda eden ve bu sezona fırtına gibi giriş yapmak isteyen Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Süper Lig’de geçen sezon ligi ikinci bitiren Trabzonspor, önümüzdeki sezonu şampiyon bitirmek için 3 ismi radarına aldı.

Önceliğini ön liberoya ve stopere veren Trabzonspor, iki futbolcu üzerinde yoğunlaştı. Vitor Hugo ve Ivan Marcone isimleri başta geliyor.

Defans oyuncusu Hugo için kulübü Palmeiras'a kiralama teklifi sunuldu.

Teknik direktör Vanderlei Luxemburgo'nun oyuncu ile ilgili raporunu bu hafta yönetime iletecek.

Ön libero için Trabzonspor, Ivan Marcone var. Futbolcu için Boca Juniors satın alma opsiyonlu kiralama önerisine evet derse Trabzonspor harekete geçecek.

Yurt içinden de çalışmalara hız veren bordo-mavililer, Göztepe'li Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor.

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