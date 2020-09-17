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Spor Trabzonspor'da yeni transfer Benik Afobe, sağlık kontrolünden geçti
Spor

Trabzonspor'da yeni transfer Benik Afobe, sağlık kontrolünden geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:55:12 -
Trabzonspor'da yeni transfer Benik Afobe, sağlık kontrolünden geçti

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un, İngiltere'nin Stoke City takımından transfer ettiği Benik Afobe, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Yeni transferimiz Benik Afobe, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Trabzonspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda konuşan Afobe, "Merhaba adım Benik Afobe. Bu sezon Trabzonspor’a katılıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başlamayı dört gözle bekliyorum. Her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Sosyal medya üzerinden gösterdiğiniz destek için teşekkür etmek istiyorum. 79 numaralı formayı giyeceğim. Hayde Trabzonspor." şeklinde konuştu.

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