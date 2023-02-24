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Spor Trabzonspor'da taşlar yerinden oynuyor! Bu karar ezber bozacak...
Spor

Trabzonspor'da taşlar yerinden oynuyor! Bu karar ezber bozacak...

Gaziantep FK'dan Kasımpaşa'ya kiralanan Günay Güvenç, Trabzonspor'un listesine girdi. Uğurcan Çakır'ın satılması halinde 31 yaşındaki eldivenin transfer edilmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 12:19:00 -
Trabzonspor'da taşlar yerinden oynuyor! Bu karar ezber bozacak...

Gaziantep FK'dan Kasımpaşa'ya kiralanan Günay Güvenç, Trabzonspor'un listesine girdi. Uğurcan Çakır'ın satılması halinde 31 yaşındaki eldivenin transfer edilmesi bekleniyor.

Süper Lig'de gelecek sezonun da yapılandırmasına devam eden Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak için Uğurcan Çakır'ı 15 milyon euro gibi bir rakama satmak istiyor.

Abdullah Avcı'nın gidişine izin verdiği isimlerden biri olan milli file bekçisine Avrupa'dan talipler olduğu öğrenilirken başarılı hoca, Uğurcan'ın alternatifi olarak Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i önerdi.

Abdullah Hoca istiyor

Kahramanmaraş depremlerinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'nın kaptanı olan 31 yaşındaki eldivenin, Uğurcan'ın yokluğunda bordo-mavililerin kalesini koruyacak kalitede olduğunu düşünen Abdullah Avcı'nın, transferi çok istediği de gelen haberler arasında.

Şu an için Kasımpaşa'da kiralık olarak oynayan Günay'ın gelecek sezon için kadroda düşünüldüğü belirtildi.

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Yorumlar

gerçek TSlu adem

BU UĞURCAN İSTER SATILSIN İSTER SATILMASIN TS A SÜREKLİ ZARAR VERİYOR..AVRUPADA TAKIM ONUN VE BAKASETASIN YÜZNDEN ELENDİ.YUH OLSUN İKİSİNEDE..TS KALECİSİ BU LİGİN EN KÖTÜSÜS..YAZIK OLDU TAKIMA HOCAYA..RAKİP KALECİ KALESİNDE DEVLEŞTİ İÇERDE DIŞARDA TAKIMNI KURTARDI BİZİMKİDE REZİLCE GOLLER YEDİ..
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