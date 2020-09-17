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Spor Trabzonspor'da şok sakatlık
Spor

Trabzonspor'da şok sakatlık

Sürekli sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür de sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 08:55:00 -
Trabzonspor'da şok sakatlık

Beşiktaş karşısında 3-1’lik skorla lige kötü başlayan Trabzonspor’da yeni gelişme yaşandı.

Türkiye’ye henüz gelmeyen Sörloth ve cezalı Falvio ile birlikte kadrosu eksilen Trabzonspor’u sakatlıklarda düşündürüyor.

Abdulkadir Ömür’den kötü haber

Art arda yaşadığı sakatlıkla bilinen genç yıldız Abdülkadir Ömür’den yine kötü haber geldi.

21 yaşındaki oyuncu Abdülkadir Ömür, dizindeki ağrı nedeniyle dünkü idmana katılamadı.

Sağlık durumu kontrol edilecek futbolcunun, idmana çıkıp çıkmayacağı yakın zamanda açıklanacak.

8 futbolcu

Trabzonspor’un dünkü idmanına tam 8 futbolcu sakatlıkları nedeniyle katılamadı. Adeta revire dönen Trabzonspor alternatif isimlerle kadroyu tekrar şekillendirecek.

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