Trabzonspor'da şok sakatlık
Sürekli sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür de sakatlandı.
Beşiktaş karşısında 3-1’lik skorla lige kötü başlayan Trabzonspor’da yeni gelişme yaşandı.
Türkiye’ye henüz gelmeyen Sörloth ve cezalı Falvio ile birlikte kadrosu eksilen Trabzonspor’u sakatlıklarda düşündürüyor.
Abdulkadir Ömür’den kötü haber
Art arda yaşadığı sakatlıkla bilinen genç yıldız Abdülkadir Ömür’den yine kötü haber geldi.
21 yaşındaki oyuncu Abdülkadir Ömür, dizindeki ağrı nedeniyle dünkü idmana katılamadı.
Sağlık durumu kontrol edilecek futbolcunun, idmana çıkıp çıkmayacağı yakın zamanda açıklanacak.
8 futbolcu
Trabzonspor’un dünkü idmanına tam 8 futbolcu sakatlıkları nedeniyle katılamadı. Adeta revire dönen Trabzonspor alternatif isimlerle kadroyu tekrar şekillendirecek.