Trabzonspor’da şok istifa
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:20
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Haluk Şahin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:
"Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum."
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