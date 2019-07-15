Trabzonspor’da şok istifa Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Haluk Şahin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.