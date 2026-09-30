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Spor Trabzonspor'da Samsunspor derbisi mesaisi! Bordo-mavililerde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor!
Spor

Trabzonspor'da Samsunspor derbisi mesaisi! Bordo-mavililerde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor!

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Trabzonspor'da Samsunspor derbisi mesaisi! Bordo-mavililerde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, bu kritik mücadelenin hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde çalışan Karadeniz ekibinde futbolcuların hırslı ve istekli görüntüleri teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Hazırlık maçı yarın

Trabzonspor, Samsunspor karşılaşması öncesi yarın hazırlık maçında sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi, saat 19.00’da sahasında İrlanda temsilcisi Drogheda United ile mücadele edecek.

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