Trabzonspor'da Samsunspor derbisi mesaisi! Bordo-mavililerde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, bu kritik mücadelenin hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde çalışan Karadeniz ekibinde futbolcuların hırslı ve istekli görüntüleri teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Hazırlık maçı yarın
Trabzonspor, Samsunspor karşılaşması öncesi yarın hazırlık maçında sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi, saat 19.00’da sahasında İrlanda temsilcisi Drogheda United ile mücadele edecek.
Spor
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah hakkında şoke eden gerçek! Milli takım kampını terk etmesinin asıl sebebi meğer bambaşkaymış!