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Spor Trabzonspor'da sakatlık depremi
Spor

Trabzonspor'da sakatlık depremi

Trabzonspor, Sivasspor maçında sakatlanan Marek Hamsik’in sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 20:22:00 -
Trabzonspor'da sakatlık depremi

Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Marek Hamsik sakatlandı. Trabzonspor Kulübü Doktoru Halil Polat, Slovak orta sahanın sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Polat, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrasında sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas (soleus) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi..

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