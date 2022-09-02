Trabzonspor'da sakatlık
Dorukhan Toköz, Ümraniyespor - Trabzonspor maçının 45+3. dakikasında sakatlandı.
Dorukhan Toköz, Ümraniyespor - Trabzonspor maçının 45+3. dakikasında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti.
Trabzonspor'un Ümraniyespor ile karşı karşıya geldiği maçta bordo mavililere kötü bir haber geldi.
Maçın 45+3. dakikasında Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde.
Durumu ciddi olan oyuncu sedyeyle oyun alanını terletti. Milli futbolcu daha sonra ise hastaneye kaldırıldı.
Dorukhan'ın yerine de ikinci yarıda oyuna Larsen dahil oldu.