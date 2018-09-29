THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Trabzonspor'da Olcay Şahan gelişmesi! Kadro dışı...

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi Olcay Şahan şoku yaşanıyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 02:31
Trabzonspor'da Olcay Şahan gelişmesi! Kadro dışı...

Trabzonspor’un deneyimli oyuncusu Olcay Şahan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo Mavili takımın akşam saatlerinde düzenlenen antrenmanına katılıp teknik direktör Ünal Karaman tarafından yedek kadroda oynatılan Olcay Şahan’ın morali bozuldu.

Bu durumu fark eden Ünal Karaman Olcay Şahan’ı önce antrenmandan sonra da maç kadrosundan çıkarttığı öğrenildi.

Kaynak:61saat.com

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 02:31
  1. Trabzonspor
  2. Olcay Şahan
  3. Kadro dışı
  4. Ünal Karaman
  5. Kasımpaşa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Olcay Şahan gelişmesi! Kadro dışı...
    1. Trabzonspor'da Olcay Şahan gelişmesi!..
    2. Beşiktaş aradığı golcüyü buldu!..
    3. Ve Eboue teknik direktör oluyor! İşte..
    4. Sedanur'un ölümüne ilişkin yeni gelişme
    5. Rusya'dan tehlikeli açıklama:..
    6. AFAD izinleri iptal etti! Kasırga..
    7. Bulgaristan'da İstiklal Marşı'na..
    8. 'Eski Türkiye'den çık, yeni..
    9. 4 aylık bebek yatağında ölü bulundu
    10. Kamyonette çakmak gazı tüpü patladı, 3..
    11. Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü..
    12. Facebook'tan çarpıcı açıklama:..
    13. Barzani ile Salih, cumhurbaşkanı..
    14. Bayern Münih'e Hertha Berlin darbesi!
    15. Galatasaray'dan tarihe geçecek seri!
    16. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    17. Galatasaray acı haberi böyle duyurdu!
    18. Dilmen: Eğer bu pozisyon penaltı..
    19. Kurtulmuş açıkladı: Buna mecburuz
    20. Husilerin kalesinde kritik isim..
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması