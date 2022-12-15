Trabzonspor'da Ocak'ta yer yerinden oynayacak!

Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın performansından memnun olmadığı bazı isimlerle yol ayrımına giderek kulübü mali açıdan rahatlatmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon ilk 13 hafta itibarıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen son şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasını büyük bir fırsat olarak görüyor.

Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, "Bizi kasımdan sonra görün" diyerek bu araya sık sık vurgu yapıyordu.

Deneyimli hoca, takımını önce Trabzon'da, ardından da Antalya'da kampa soktu. Bu periyotta da 3 hazırlık maçı oynandı. Bu periyotta Hull City (1-1), Crystal Palace (2-2) ve Kasımpaşa ile (1-1) berabere kalındı. Avcı, Kasımpaşa maçı sonrası isyan etmişti. Bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı ilk kez basınla paylaşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan futbolcular var" demişti.

Abdullah Avcı'nın kastettiği isimlerin Denswil, Bardhi, Djaniny, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Yusuf Erdoğan olduğu belirtiliyor.

Yönetimin devre arasında bu oyuncularla ilgili tasarrufta bulunması ise 528 milyon TL'lik faturayı da beraberinde getirecek.

Bu isimlerin bonservis bedelleri, imza paraları ve alacakları ücretler hesaplandığında ortaya devasa bir rakam çıkıyor.

Bordo-mavili kurmayların, Avcı'dan rapor gelmesi halinde takıma fayda sağlayamayan oyuncuları kiralık olarak gönderip bir nebze de olsa ekonomik yükten kurtulmayı planladığı öğrenildi.

Bu futbolcular, Süper Lig'de devre arasına kadar kalan maçlarda gösterecekleri performansla bir yerde kendi kaderlerini belirlemiş olacaklar.