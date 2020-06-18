Trabzonspor'da Nwakaeme depremi! 3-6 hafta...
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, sahalardan 3-6 hafta arası uzak kalacak. Nijeryalı oyuncunun Galatasaray derbisine yetişmesi de zor olarak görülüyor.
Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sakatlanan Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'da MR sonucu belli olan Anthony Nwakaeme sakatlığından dolayı 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.
31 yaşındaki Anthony Nwakaeme, bu sezon forma giydiği 39 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.
İşte Trabzonspor'un kalan fikstürü
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)