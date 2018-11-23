Trabzonspor'da moral yemeği

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve aileleri, Fenerbahçe maçı öncesi yemekte bir araya geldi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, bordo-mavililerin Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde Trabzon'da bir otelde düzenlenen yemekte konuşan Başkan Ağaoğlu'nun katılan herkese teşekkür ederek, "Geldiğiniz ve bizimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Takım kaptanı Jose Sosa da şunları kaydetti:

"Kaptan olma onurunu taşıyorum şu anda ve bu benim için çok önemli bir görev. Yemekte sizinle olmak çok güzel. Bu hafta sonu önemli bir maça çıkacağız. Hep birlikte enerji ortaya koymak çok güzel. Yönetim, tüm oyuncular ve çalışanların birlik içinde, bir arada olması çok güzel. İyi enerjiyle çalıştığımızda her zaman iyi şeyler olur."

Futbolculardan Abdülkadir Ömür ise herkesin sorumluluğunun farkında olduğuna vurgu yaparak, Fenerbahçe maçını kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.







