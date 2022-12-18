Trabzonspor'da korkutan rakam!

Olağan genel kurul toplantısında Trabzonspor'un kulüp borcunun 2 milyar 383 milyon 299 bin TL olduğunu açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nün 79. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Bordo-mavililerde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında net borcu, 2 Milyar 383 Milyon 299 Bin 681 TL olarak olarak duyuruldu. Bu borç rakamının 31.10.2022 tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtildi.

Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, yayın gelirleri ve kulübün son durumu üzerine açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu açıklamasında; "Trabzonspor'un 4 sene içinde naklen yayın gelirinden kaybettiği para kaybı 48 milyon Euro. Süper Lig'de maç izleyen 100 kişiden sadece 11 tanesi yayıcı kuruluş abonesi. Bununla ilgili düşüncelerimizi sürekli olarak söylüyoruz. Bu tüm futbol ailesinin bireylerinin üstlenmesi gereken bir sorumluluk." dedi.

"Yüz karası"

Başkan sözlerinin devamında; "UEFA'nın sitesine girdiğiniz zaman, 2014 yılında farklı bir ifade ile karşılaşacaksınız. Bazı Türk takımlarının neden 2 yıl UEFA'dan men cezası aldıklarıyla ilgili. Türk futbolu adına yüz karasıdır." açıklamasında bulundu.