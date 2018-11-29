Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları29 Kasım 2018 Perşembe 13:50
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavili ekip, antrenmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek.
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