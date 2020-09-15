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Spor Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın tedavisine başlandı
Spor

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın tedavisine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:26:50 -
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın tedavisine başlandı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un, Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcuları Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban'ın tedavisine başlandı.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kamil Ahmet Çörekçi'nin Beşiktaş maçında sağ baldırına aldığı darbe sonrası oyundan alındığını belirtti.

Çörekçi'nin yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde birinci derece kas yaralanması ve kanama tespit edildiğini vurgulayan Çelik, futbolcunun tedavisine başlandığını aktardı.

Çelik, Caleb Ekuban'ın da aynı maçta sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlandığını anımsatarak, "Futbolcumuzun yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde uyluk dış rotator kasında kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

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