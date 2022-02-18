Trabzonspor'da Hugo'nun yanında genç isim oynayacak!

Alanyaspor maçı öncesi Abdülkadir Ömer ve Denswil'in koronavirüse yakalandığı Trabzonspor'da savunmada Vitor Hugo'nun partneri olacak isim belli oldu.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. haftasını 60 puanla zirvede kapatan Trabzonspor, 26. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Alanyaspor maçında Hugo'nun yanında Ahmetcan oynayacak

Bordo-mavililer, karşılaşma öncesinde çalışmalarına devam ederken, teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibi rakiplerini analiz ederek buna göre bir oyun sistemi planlıyor.

beIN Sports'un haberine göre; İki oyuncunun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kadroda değişikliğe gidecek tecrübeli teknik adamın savunmada Vitor Hugo'nun yanında performansıyla göz dolduran genç futbolcu Ahmetcan Kaplan'a forma şansı vermesi bekleniyor.

Edgar gitti savunma rotasyonu daraldı

Bordo mavililerde sezonu kapatmasına neden olan sakatlığı nedeniyle sözleşmesi feshedilen Edgar'ın ardından stoper olarak Vitor Hugo, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Ahmetcan Kaplan kalmıştı. Karadeniz ekibi devre arasında da Bursaspor'dan genç oyuncu Taha Altıkardeş'i transfer etmişti.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan olan 19 yaşındaki stoper sergiledi performansla tam not almıştı. Genç oyuncu bu sezon bordo mavili formayla ligde 4, kupada 2 maçta forma giydi.