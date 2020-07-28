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Spor

Trabzonspor'da çubuklu formaya videolu tanıtım yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 21:40:35 -
Trabzonspor'da çubuklu formaya videolu tanıtım yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 2020-2021 sezonu için hazırlanan çubuklu formanın tanıtımını sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir video ile yaptı.

Bordo-mavili kulüp çalışanları tarafından hazırlanan videoda, Trabzon'da lösemi ve kas hastalığı nedeniyle yaşamını yatağa bağlı sürdüren Hicran ile babası Alaattin Yıldız'ın hikayesi yer aldı.

Videoda, yatağının başucunda adının yazılı olduğu formaya bakarak sevinen 14 yaşındaki kızını mutlu etmek için harekete geçen Yıldız'ın, evinin önünde beyaz bir çarşafın üzerine çubuklu forma çizdiği görüntülerine yer veriliyor.

Baba Yıldız'ın hareket edemeyen kızının yatağından görebildiği tek yer olan odanın tavanına ayna yerleştirdiği, sonrasında da bordo-mavili forma deseni çizdiği çarşafı uyurken üzerine örttüğü görülüyor.

Hicran'ın, uyandığında üzerindeki forma desenli çarşafı görmesinin ardından yaşadığı mutluluk görüntülere yansıyor.

Sadece formayı üzerine giymenin değil, hissetmenin de önemli olduğu mesajının paylaşıldığı video kısa sürede hem bordo-mavili hem de diğer takım taraftarlarınca büyük beğeni aldı.

Bordo-mavili çubuklu formanın 30 Temmuz Perşembe günü TS Clup mağazalarından satışa sunulacağı da açıklandı.

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