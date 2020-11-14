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Spor Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:14:30 -
Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda mobilizasyon hareketlerinin ardından aerobik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını 16 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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