Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda mobilizasyon hareketlerinin ardından aerobik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarını 16 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.