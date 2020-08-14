Trabzonspor’da bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Trabzonspor Futbol Kulübü, takımda bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Trabzonspor’da bugün yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, Kovid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.