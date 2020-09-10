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Spor Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:59:07 -
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan, karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi feshedilen Manuel da Costa, antrenman öncesi sahaya gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.


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