Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 13 Ağustos'ta yapılacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi. Açıklamada, bayramın üçüncü günü saat 15.00'te kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törene, tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.

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