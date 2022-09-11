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Spor Trabzonspor'da Adana Demir öncesi şok!
Spor

Trabzonspor'da Adana Demir öncesi şok!

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavili takımda 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı...

Yeniakit Publisher
2022-09-11 20:17:00 -
Trabzonspor'da Adana Demir öncesi şok!

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavili takımda 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı...

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı ve Jorge Djaniny maç kadrosunda yer almadı.

Bu iki oyuncuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Yazıcı’nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir.

Yine aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden oyuncumuz Djaniny Semedo’nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

İşte kamp kadrosunda yer alan futbolcular:

"Uğurcan, Muhammet Taha, Kağan, Larsen, Hugo, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Naci, Umut, Trezeguet, Gomez, Emrehan"

 

 


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