Trabzonspor'a sürpriz kanat oyuncusu Lisandro Semedo
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bonservisi Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da olan Lisandro Semedo için girişimlere başladı.
Yeniakit.com.tr - Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir ismi yakın takibe aldı.
Fırtınıya sürpriz kanat Semedo
Bordo mavili ekip bonservisi Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da olan şimdilerde OFI takımında kiralık olarak forma giyen Lisandro Semedo için girişimlere başladığı iddia edildi.
Semedo Yunansitan'da bu sezon 23 maçta 7 gol kaydederken 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.