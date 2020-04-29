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Spor

Trabzonspor'a sürpriz kanat oyuncusu Lisandro Semedo

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bonservisi Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da olan Lisandro Semedo için girişimlere başladı.

2020-04-29 22:11:00 -
Trabzonspor'a sürpriz kanat oyuncusu Lisandro Semedo

Yeniakit.com.tr - Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir ismi yakın takibe aldı.

Fırtınıya sürpriz kanat Semedo

Bordo mavili ekip bonservisi Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da olan şimdilerde OFI takımında kiralık olarak forma giyen Lisandro Semedo için girişimlere başladığı iddia edildi.

Semedo Yunansitan'da bu sezon 23 maçta 7 gol kaydederken 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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