Trabzonspor'a sürpriz golcü Carlos Peralta
Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Kolombiya Ligi'nde CD La Equidad Seguros’ta forma giyen Carlos Peralta'yı yakın takibe aldı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:37
Bordo-Mavili takımın, Kolombiya ekibi CD La Equidad Seguros’ta forma giyen Carlos Peralta için araştırmalara başladığı öğrenildi.
Carlos Peralta hamlesi
29 yaşındaki santrfora scout ekibinin tam not verdiği ve yönetimin önümüzdeki günlerde Kolombiya kulübüyle görüşmelere başlayacağı bildirildi. Peralta geçen sezon 17 lig maçında 10 gol attı. Bu arada Fırtına, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya’nın Linz kentine gidecek. Trabzonspor, 10 gün sürecek kampta 5 hazırlık maçı oynayacak.
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