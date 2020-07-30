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Spor

Trabzonspor’a şok haber! Gelen teklifi kabul etti

Lig şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Trabzonspor'un kaptanlığını yaptığı Jose Sosa bordo mavili ekipten ayrılıyor. Arjantinli kaptan Jose Sosa'nın gelecek sezon forma giyeceği takım da belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:00:00 -
Trabzonspor’a şok haber! Gelen teklifi kabul etti

Trabzonspor’un tecrübeli kaptanı Jose Sosa, bordo-mavili ekipteki kariyerine kupayla nokta koymaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda biten kaptan, Avrupa’ya ve Türkiye’ye veda ediyor.

Futbolu ülkesinde bırakmak istediği bilinen Sosa’nın, Arjantin’e transfer olacağı ileri sürüldü.

Futbolu Arjantin'de bırakacak

Trabzonspor’un tecrübeli kaptanı, ‘İdolüm’ olarak nitelendirdiği efsane futbolcu Juan Sebastian Veron’un takımına transfer oluyor.

Estudiantes’in teklifini kabul eden kaptan, kariyerine Arjantin Ligi’nde nokta koymak istiyor.

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