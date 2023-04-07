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Spor Trabzonspor'a o takımdan dev teklif!
Spor

Trabzonspor'a o takımdan dev teklif!

Yeniakit Publisher
2023-04-07 11:47:00 -
Trabzonspor'a o takımdan dev teklif!

Wolfsburg'un, Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas için 7 milyon euroluk transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biri olan Anastasios Bakasetas için Alman ekibi Wolfsburg'un ilgisi tam gaz devam ediyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Yeşil-beyazlılar, yüksek bir bonservis bedeliyle Trabzonspor'u ikna etmeye çalışacak. Bundesliga temsilcisinin 7 milyon Euro'ya ek olarak Trabzon'a, bonusların da içinde bulunduğu paket bir teklif sunacağı bilgisine ulaşıldı.

Sözleşmesi 2024'te bitecek Bakasetas'ın da, şartların oluşması durumunda gitmeye sıcak bakacağı konuşuluyor.

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