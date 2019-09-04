Trabzonspor’a milli ara yarayacak

Bu sezon UEFA Avrupa Lig’nde gruplarda mücadele edecek olan Trabzonspor’a milli aralar yarayacak. Bordo-mavilileri Süper Lig’de ve Avrupa’da zorlu bir fikstür bekliyor.

Sezona Avrupa Kupası maçlarıyla başlayan Trabzonspor 25 günde 7 maç oynadı. 3 günde bir maç oynayan Karadeniz ekibi Ağustos ayında 6 maç oynayıp, 1 Eylül Pazar günü ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. Lige verilen milli ara nedeniyle zorlu maç sonrası 4 gün izne çıkan bordo-mavilileri 6 Eylül Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak eksiklerini gidermeye çalışacak. 15 Eylül’de sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde sürdürecek olan Trabzonspor bu maçla birlikte yoğun bir maç temposunun içine girecek.

21 günde 6 maç oynayacak

Trabzonspor 15 Eylül’de sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki ilk maçına 19 Eylül Perşembe günü çıkacak olan Trabzonspor,bu maç sonrası 22 Eylül Pazar günü Sivas deplasmanına gidecek. 29 Eylül Pazar günü ise sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan bordo-mavililer Avrupa’da ise evinde 3 Ekim Perşembe günü Basel’i ağırlayacak. 6 Ekim Pazar günü ise deplasmanda Çaykur Rizespor’un konuğu olacak olan bordo-mavililer 21 günde 6 maç oynayacak.

Yardıma yine milli ara yetişecek

Lig ve Avrupa’da 25 günde toplamda 7 maça çıkarak yoğun bir fikstürü geride bırakan bordo-mavililer, Süper Ligin 3’üncü haftasında oynanan maçların ardından lige verilen milli arada dinlenme fırsatı buldu. 15 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında da Süper Lig ve Avrupa olmak üzere yoğun bir maç trafiğinin içine girecek olan bordo-mavililer yardımına yine A Milli Takımın 11 Ekim’de Arnavutluk ve 14 Ekim’de Fransa ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilecek olan ara yetişecek.

15 günlük aranın ardından yine yoğun trafik

Trabzonspor, 6 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı sonrası 15 günlük araya girecek olan ligde bordo-mavililer 20 Ekim’de sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. 24 Ekmi’de ise evinde Krasnodar ağırlayacak olan Trabzonspor, 27 Ekim’de ise Medipol Başakşehir’in konuğu olacak. 3 Kasım’da Göztepe’yi sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, 7 Kasım’da ise Karsnodar’ın konuğu olacak. 10 Kasım’da ise evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Bu maç sonrasında ise lige A Milli Takımın 14 Kasım’da İzlanda ve 17 Kasım’da Andorra ile oynayacağı maçlar nedeniyle ara verilecek.

Yol haritası şekillenecek

Trabzonspor milli ara sonrası 24 Kasım’da MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek sonrasında 28 Kasım’da Getafe’yi konuk edecek bordo-mavililer 1 Aralık’tasahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. 8 Aralık’ta Antalyaspor deplasmanına gidecek olan Karadeniz ekibi 12 Aralık’taki Basel deplasmanına gidecek. 15 Aralık’ta ise Denizlispor ile sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa’daki serüvenini hedefleri anlamında büyük oranda belirlemiş olacak.