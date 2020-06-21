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Spor

Trabzonspor’a Alanya’da coşkulu karşılama

Süper Lig’in 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:38:46 -
Trabzonspor’a Alanya’da coşkulu karşılama

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, kente geldi. Bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.


Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakası için kente geldi. Bordo-mavili takımı havaalanında çok sayıda taraftar karşıladı. Trabzonsporlu taraftarlar, kafileye otele gidene kadar eşlik ederek, meşaleler ve tezahüratlarla destek oldu.


Coşkulu karşılamanın ardından Trabzonspor, karşılaşma öncesi konaklayacağı otelde kampa girdi.

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