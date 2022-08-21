"Trabzonspor'a 5 gol attık... Biraz ağır oldu"

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’u 5-2 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Türkiye Ligi’nin geçen sezon şampiyonuna 5 gol attıklarını ve biraz ağır bir skorun olduğunu söyledi.

Alfons Groenendijk, konuşmasına Gaziantep ve Mardin’de yaşanan trafik kazalarında hayatlarına kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı. Kendileri için inanılmaz bir maç olduğuna dikkat çeken Groenendijk, maça hazırlanırken idmanlarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle ilk 11’de değişikliklere gittiklerini söyledi.

Maç başladıktan sonra skor avantajını aldıklarını ancak maçın içinde Kudryashov ve Ndao’nun sakatlığının da kendilerini biraz daha zorladığını kaydeden Groenendijk, “45+5’de yediğimiz golle devre arasına önde girdik ama son dakika morallerimizi biraz bozmuştu. İkinci yarı rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ve öylede oldu. Biz de skoru korumak adına hamleler ve değişiklikler yaptık. Ancak 2’nci golü de kalemizde gördük. Taraftarlarımız birinci dakikadan 90’ıncı dakikaya kadar takıma hakikaten 12’nci adam gibi destek oldular. Bize destek oldular, yardım ettiler. Bunun sayesinde inanılmaz bir geri dönüş yaptık. 3’üncü gol, ofansif geçişle bulduğumuz bir goldü. Bundan dakikalar sonra Boffin’in yaptığı inanılmaz kurtarışla aslında bu galibiyeti perçinlemiş olduk. Bundan sonra gelen iki golle maçın skorunu tayin ettik” dedi.

Türkiye Ligi’nin geçen sezon şampiyonuna 5 gol attıklarını ifade eden Groenendijk, “Biraz ağır bir skor oldu. Trabzonspor, bu ligin önemli bir kulübüdür. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında başarılar diliyorum. Bu gece kutlama yapıp, yarın antrenmanlara başlayacağız” diye konuştu.

Trabzonspor’a son 3 maçı kaybetmediklerinin farkında olduklarını dile getiren Groenendijk, “Bunun bizde farkındayız. Onlara zorlu bir rakip olduğumuzu kabul ettirdiğimiz kanaatindeyim. Onların işini zorlaştıracak şekilde hazırlanıyoruz. Geçen sezonda aynı şekilde bunu yaptık. Sürprizler, planlar hazırlıyoruz. Bu planlar genellikle onlara karşı olan maçlarda. Ancak galibiyetler kendiliğinden gelmiyor. Sıkı çalışmayla, tüm oyuncu grubu olsun, teknik heyet olsun birlikte iyi çalışmasından geliyor. O yüzden herkesi tekrar tebrik ediyorum. 3 kez bu başarı tekrarlanıyorsa kendi açımızdan bir istikrardır. Onlar açısından da zorlu bir rakip olmamızdandır” ifadelerini kullandı.