  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı coşkusu! Aliyev'den Erdoğan'a tebrik mesajı

Bakan Varank "Soytarı" Şahan'ı gömdü

Dolar için Abdullah Çiftçi'den bomba çıkış: Döviz kuruna karşı o ülke ile anlaşma açıklanabilir

İslam karşıtlığı bunu da yaptırdı! Merdan öyle bir salladı ki... Beyni kilitli adam ancak bu yorumu yapabilir

Lobi deşifre oldu! Saldır İslam'a kap parayı

Yetkili isim duyurdu! Türkiye'deki gizli hazine için harekete geçildi

Şok iddia! Patronlar o parayı işçiden geri alıyor

Türkiye ve Arap ülkeleri peş peşe Çin'e gitti! Acil kodlu toplantının sebebi belli oldu

Kılıçdaroğlu, faturayı Erdoğan'a değil, Kandil'e kessin

Acun'dan Konuşanlar rezaletine pişkin savunma! Sen yanlış diyorsan alınan karar doğrudur
Spor Trabzonspor Yusuf Erdoğan için ne kadar ödedi? Yusuf Erdoğan bonservisi ne kadar?
Spor

Trabzonspor Yusuf Erdoğan için ne kadar ödedi? Yusuf Erdoğan bonservisi ne kadar?

Yusuf Erdoğan yıllık ne kadar alacak? Trabzonspor, Yusuf Erdoğan’u renklerine bağladı. Futbolseverler ise Trabzonspor’un Yusuf Erdoğan için ne kadar bonservis ödeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Yusuf Erdoğan bonservisi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-01-14 17:33:00 -
Trabzonspor Yusuf Erdoğan için ne kadar ödedi? Yusuf Erdoğan bonservisi ne kadar?

Trabzonspor’da transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavili ekip Yusuf Erdoğan’ı renklerine bağladı. Peki, Yusuf Erdoğan’ın bonservisi ne kadar?

Trabzonspor Yusuf Erdoğan için ne kadar ödedi? Yusuf Erdoğan bonservisi ne kadar?

Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, futbolcunun bonservisi için Kasımpaşa'ya 2 taksit halinde toplam 500 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. Futbolcuya ise bu sezonun ikinci yarısı için 3,5 milyon lira, gelecek sezon için de 7 milyon lira garanti ücret verilecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda Kasımpaşa ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Kasımpaşa'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2 taksit halinde toplam 500 bin Avro + KDV ödenecektir.

Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 3 milyon 500 bin lira, 2022/23 futbol sezonu için 7 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (TÜFE+ÜFE/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır."

Menajerlik hizmet bedeli olarak ise sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcu yıllık ücretinin yüzde 10'u oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay